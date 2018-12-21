Очередной глюк Google Pixel 3 и Pixel 3 XL

На бумаге смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL довольно хороши, с их удивительно способными одиночными камер, всегда свежим программным обеспечением и безупречной производительностью.

Но в реальном мире многие владельцы жалуются на большое количество ошибок и глюков. Теперь появилась информация о проблемах в работе дактилоскопического датчика. Смахивание вниз по нему должно вызывать меню уведомлений, но часто этого не происходит. Первые жалобы появились еще пару месяцев назад и продолжают расти с каждым днем. Google работает над исправлением, но сроках выхода обновления информации пока нет.