Один из самых необычных беспроводных динамиков - Sony LSPX-S2

Японский технологический гигант Sony разработал нечто особенное: дизайнерскую светодиодную лампу, которая воспроизводит музыку через стеклянный цилиндр. Круглое основание из алюминия содержит высокий стеклянный цилиндр, который имеет 32 уровня яркости и даже режим, который имитирует мерцание свечи.

Что касается звука, Sony разработала уникальную усовершенствованную технологию вертикального привода со звуковыми драйверами, которые вибрируют стекло, превращая его в динамик на 360 градусов. Sony LSPX-S2 также поддерживает Hi-Res Audio, что позволяет с более высокой частотой дискретизации воспроизводить звук так, как задумал исполнитель.

Как и все беспроводные колонки, подключение осуществляется через Bluetooth с поддержкой NFC для быстрого и простого сопряжения. На динамике есть специальная кнопка, позволяющая воспроизводить мелодии с вашего Spotify напрямую, без необходимости подключения телефона. Встроенная батарея работает до восьми часов, что позволяет установить симпатичную колонну в любом месте.

Вы также можете подключить до 10 других совместимых аудиоустройств Sony через сеть Wi-Fi для воспроизведения песни в нескольких комнатах. Стеклянный динамик Sony LSPX-S2 продается за 599 евро.