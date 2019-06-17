Официальная распаковка Xiaomi Mi 9T

Недавно компания Xiaomi представила в Европе смартфон Mi 9T, который раньше дебютировал в Китае, но под другим названием — Redmi K20. Производитель решил не дожидаться, пока до новинки доберутся журналисты и блогеры, и опубликовал видео официальной распаковки.

Вместе со смартфоном в комплекте идут руководство пользователю, матовый защитный силиконовый чехол черного цвета, зарядное устройство мощностью 18 Вт, кабель для зарядки и передачи данных, а также скрепка для извлечения слота для SIM-карты. Также Xiaomi напоминает основные характеристики смартфона: 6,39-дюймовый AMOLED дисплей, выдвижная 20-мегапиксельная фронтальная камера, под экранный сканер отпечатков пальцев, тройная основная камера (48+8+13 Мп), процессор Snapdragon 730 в связке с 6 ГБ оперативной памяти и 64/128 ГБ хранилища, аккумулятор емкостью 4000 мАч с поддержкой 18-ваттной зарядки и NFC.

В Европе продажи стартуют 17 июня с ценником €329 (6/64 ГБ) и €369 (6/128 ГБ). В Украине стоимость стартует с 9 999 гривен, но это только в единственный день распродажи — по предварительной информации, 27 июня. После этого версия с 6/128 ГБ памяти будет стоить на тысячу дороже — 10 999 гривен.