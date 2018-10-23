Официальные фото Honor Magic 2

Honor Magic 2 будет объявлен 31 октября. В последние дни и недели этот полноэкранный смартфон слайдер просачивался в сети много раз, и суббренд Huawei опубликовывал немало тизеров по этому поводу.

Сегодня они пошли дальше, и выложили множество официальных фотографий устройства через учетную запись Weibo, и это больше чем простые тизеры. На них изображен сам смартфон в нескольких расцветках и заниженная коробка идущая в комплекте. Как мы можем увидеть, на экране нет ни одного выреза, разговорный динамик и передние камеры расположены на слайдере, этим он и становится уникальным. Датчика отпечатков пальцев не видно нигде, это значит что он предположительно расположен под экраном смартфона.

В соответствии с ранее выпущенными спецификациями Honor Magic 2 будет оснащаться 6,4-дюймовым сенсорным экраном Full HD +, чипсетом Kirin 980 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти, а также батареей емкостью 3,400 мАч, которая будет поддерживать быструю зарядку Huawei на 40 Вт.