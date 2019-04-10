Официальные изображения Honor 20i

У Honor все готово для запуска смартфона Honor 20i 17 апреля в Китае. За неделю до запуска, появившиеся официальные изображения 20i подтверждают его дизайн.

Honor 20i получит каплевидный вырез и сканер отпечатков пальцев на задней панели. Изображения также подтверждают, что новинка будет представлена в трех цветах. Ожидается, что смартфон получит Kirin 710 SoC, 4 Гб оперативной памяти, 6,21-дюймовый FHD + дисплей и аккумулятор 4000 мАч. Спереди 32 МП селфи камера, сзади тройная основная, состоящая из 24 МП, сверхширокоугольного 8 МП и 2 МП датчиков.