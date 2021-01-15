Официальные изображения смартфона OPPO A93 5G

OPPO скоро анонсирует телефон среднего класса OPPO A93 5G в Китае, так как были найдены изображения и спецификация устройства на веб-сайте China Telecom.

Ожидается, что телефон поступит в продажу с 20 января с ценником от 309 долларов до 340 доллара США. Телефон будет доступен в цветах Elegant Silver, Aurora и Dazzle Black. В телефоне можно увидеть перфорированный дисплей, боковой сканер отпечатков пальцев и систему с тремя камерами.

OPPO A93 5G имеет частоту обновления 90 Гц и поддерживает дисплей с диагональю 6,5 дюймов с разрешением Full HD+. За производительность отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 480Qh 5G в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор телефона на 5000 мАч будет оснащен функцией быстрой зарядки 18 Вт.

OPPO A93 5G имеет 8-мегапиксельную переднюю камеру, а на задней панели - тройную камеру. Последний вмещает 48-мегапиксельную основную камеру, 2-мегапиксельный датчик глубины и 2-мегапиксельную макросъемку. ОС Android 11 вместе с ColorOS 11.1 будет предварительно загружена на смартфон.