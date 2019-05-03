Официальные пресс-релизы предстоящего флагмана OnePlus 7 Pro

В сети появились официальные пресс-релизы OnePlus 7 Pro. Новинка имеет трехпозиционную камеру сзади, которая расположена по вертикали чуть выше двухтональной светодиодной вспышки и логотипа OnePlus. Флагман будет оснащен 48 МП основной камерой, которая поддерживает широкую диафрагму f / 1.6 для улучшенной съемки при слабом освещении. Кроме того присутствует OIS и EIS.

Задняя панель OnePlus 7 Pro будет изготовлена из единой стеклянной пластины. Рендеры демонстрируют цвета зеркального серого и градиентной туманности синего цвета, также хотя слухи о третьем варианте коричневого цвета.

Флагман будет иметь огромный 6,7-дюймовый дисплей с соотношением сторон 19,5: 9 и разрешением 3120 x 1440p, технологию Fluid AMOLED, изогнутые края, сканер отпечатков пальцев под экраном, небольшой выдвижной модуль с 16 МП селфи-камерой, батарею емкостью 4000 мАч и технологию быстрой зарядки 30 Вт OnePlus.

OnePlus 7 Pro будет поставляться на базе Snapdragon 855 компании Qualcomm в сочетании с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти в стандартной комплектации за $ 699. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и удвоенной памятью обойдется в $ 749, также будут доступны предложение на 12/256 ГБ , которое будет стоить $ 819.