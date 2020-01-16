Официальные пресс-рендеры смартфона Huawei P40 Pro

В сеть выложили официальные изображения смартфона Huawei P40 Pro.

На изображениях смартфон показан в нескольких расцветках. Смартфон Huawei P40 Pro также получил 6.5 дюймовый OLED экран с разрешением 2к и частотой обновления 120 Гц. Также на передней части смартфона разместили двойную селфи-камеру. А вот на задней стороне разместили квадро-камеру с перископическим сенсором.

Huawei P40 Pro будет работать на топовом процессоре Kirin 990 с поддержкой сетей пятого поколения 5G, а вот за автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт. Смартфон будет продаваться на операционной системе Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10, но без сервисов Google.