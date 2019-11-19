Официальный анонс складного смартфона Samsung W20

Сегодня в Китае была анонсирована новая версия складного смартфона Galaxy Fold- Samsung W20. Устройство получит новую однокристальную систему Snapdragon 855 Plus с модемом Snapdragon X50, который будет обеспечивать поддержку 5G.

Остальные характеристики схожи с характеристиками оригинального смартфона Galaxy Fold. 7,3-дюймовый гибкий экран (1536 x 2152), вспомогательный внешний экран диагональю 4,6 дюйма (720 x 1680), основная камера с тремя модулями на 12,16 и 12 Мп, врезанные фронтальные камеры на 10 и 8 Мп, а также 10-мегапиксельная камера над вспомогательным экраном, батарея на 4235 мАч, поддержка быстрой зарядки на 15 Вт и операционной система Android 9 Pie. Аппарат имеет 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Смартфон поступит в продажу в следующем месяце. Во сколько обойдется Samsung W20 пока не известно.