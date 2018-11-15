Появились подробные спецификации смартфона Huawei Honor 10 Lite

Компания Huawei готовит к выпуску новый смартфон под названием Honor 10 Lite с ОС Android 9 Pie. Гаджет получит 6,21-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 точек. В основе устройства ляжет процессор с тактовой частотой 2,2 ГГц — возможно, фирменный чип Kirin 710. Сзади установлена двойная основная камера с датчиками на 13 млн и 2 млн пикселей. В составе фронтальной камеры используется 24-мегапиксельный сенсор. Питание будет обеспечивать аккумуляторная батарея емкостью 3320 мА.ч. Дебют новинки ожидается 21 ноября.