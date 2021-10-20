Официальный сервис Pixel Pass от Google

Pixel Pass - это услуга подписки, которая стоит 45 долларов в месяц для Pixel 6 и 55 долларов в месяц для Pixel 6 Pro. В обоих планах вы получаете соответствующий телефон, а также YouTube Premium с просмотром без рекламы и фоновым воспроизведением, YouTube Music Premium с прослушиванием без рекламы, 200 ГБ облачного хранилища Google One, подписку Google Play Pass с доступом к сотням игр и приложениям, полностью свободные от рекламы и покупок в приложениях, а также страховку Preferred Care в случае ремонта телефона.

Вы можете подписаться на Pixel Pass через Google Store или с тарифным планом для телефона в Google Fi . Если вы выберете предыдущий вариант, то вы сэкономите до 294 долларов за два года и получите разблокированный пиксель, который можно использовать со всеми основными операторами связи. Если вы выберете маршрут Fi, то вы сэкономите дополнительно 5 долларов на своем ежемесячном плане, что составит до 414 долларов за два года по сравнению с покупкой телефона и всех вышеупомянутых услуг по отдельности.