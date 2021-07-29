Официальный тизер HUAWEI P50 демонстрирует дизайн камеры

Компания HUAWEI представила новый тизер в котором продемонстрирована камера в новой серии смартфонов HUAWEI P50, которая включает модели P50, P50 Pro и P50 Pro +. Камера была разработана совместно с Leica. В системе камер с используется датчик VARIO-SUMMILUX-H1: 1.8-3.4 / 18-125ASPH. Новинки получат улучшенную оптимизацию съемки видео, это касается зависания при увеличении зума и другие улучшения. Характеристики камер P50, P50 Pro и P50 Pro + могут отличаться.
Презентация смартфонов серии HUAWEI P50 должна состоятся сегодня.