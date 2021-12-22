Официальный тизер Samsung Galaxy S22 Ultra

Похоже что ранние слухи и утечки информации о Galaxy S22 Ultra соответствуют дизайну. Просочившийся официальный тизер, размещенный на сайте LetsGoDigital, показывает предстоящий флагман рядом с другим членом серии S22 - вероятно это S22 +. Samsung Galaxy S22 и S22 + получат флагманскую камеру, аналогичную линейке Galaxy S21.

Кроме того, тизер подтверждает поддержку S Pen на смартфоне Samsung Galaxy S22 Ultra и хотя мы не видим разъем для него под данным углом, стилус не был бы так заметен, если бы он не был неотъемлемой частью телефона.
Комментарии и отзывы Samsung Galaxy S22 Ultra
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