Официальный тизер беспроводных наушников OPPO Enco M32

Компания готовится выпустить беспроводные наушники OPPO Enco M32, они являются преемником Enco M31, выпущенного в прошлом году и получившего широкий успех у публики.

Тизер появился в магазине Amazon India. На странице показано, что наушники будут выпущены как «специальные предложения для Amazon», что означает, что они будут продаваться исключительно на Amazon. Ожидается, что Enco M32 будет поставляться со вкладышами в новом стиле. Компания рекламирует быструю зарядку, позволяющую обеспечить до 20 часов автономной работы при зарядке всего за 10 минут.

OPPO Enco M32 поставляется с 10-миллиметровыми динамическими драйверами, а также с независимой конструкцией звукового резонатора для сильных басов. Устройство отличается легким весом - всего 33 г. Они также поддерживают Bluetooth 5.0и имеют степень защиты от пыли и влаги. Enco M32 заряжается через порт USB-C, полная зарядка занимает всего 35 минут. Аккумулятора хватает на 28 часов при стабильном воспроизведении музыки.