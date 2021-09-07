Официально: Canon EOS R3 представят 14 сентября

Компания Canon объявила о том, что официальная презентация топовой беззеркальной камеры EOS R3 состоится 14 сентября. Ранее эту дату называл один из инсайдеров. Он же привел основные характеристики грядущей новинки. Итак, камеру оснастят 24-Мп датчиком изображения с задней засветкой, мультиконтроллером и смарт-контроллером, сенсорным поворотным дисплеем, поддержкой Wi-Fi 5 ГГц, электронным затвором в 30 кадров в секунду с автофокусом с отслеживанием по глазам AF/AE в RAW, работой автофокуса при недоэкспозиции до -7,0 EV, стабилизацией с эффективностью в 8 ступеней в сочетании с оптической стабилизацией изображения, поддержкой 4K Canon Log3, передискретизацией 4K, записью видео в RAW на карту-памяти, батареей LP-E19, двумя слотами для карт памяти SD и CFExpress, а также серийной съемкой без затемнения видоискателя. Ориентировочная цена EOS R5 составляет 7000 евро.