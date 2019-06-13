Официально: Google Pixel 4 будут похожи на iPhone XI

2019-06-13, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Google Pixel 4; [39]
Недавно в сети появились качественные рендеры флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые еще не были представлены официально. Многих удивил квадратный блок основной камеры, подозрительно сильно похожий на утекший ранее прототип iPhone XI. Сегодня поисковый гигант опубликовал сообщение в twitter, которое подтвердило опасения некоторых пользователей – новый Pixel действительно будет похож на следующий iPhone. Пока речь идет лишь об оформлении основной камеры. Напомним, что официальная презентация iPhone XI по традиции ожидается в сентябре, а Pixel 4 должны представить в октябре.


Комментарии:
Смартфон Xiaomi Mi A3 получит тройную ос...
Смартфон Xiaomi Mi A3 получит тройную ос Авторитетный инсайдер Мукул Шарма поделился подробностями о смартфонах Xiaomi Mi A3 и Mi A3 Lite, котор...
Объявлена европейская цена фитнес-брасле...
Объявлена европейская цена фитнес-браслеКомпания Xiaomi поделилась подробностями европейского релиза фитнес-браслета Mi Band 4, который был предс...
Представлен бюджетный смартфон Samsung G...
Представлен бюджетный смартфон Samsung GКомпания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A10e, которая отличается от обычного Gal...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. Сегодня мы поговорим о новом устройстве под названием Xiaomi Mi Band 4, которое уже поступило в продажу и...
Смартфон Xiaomi Mi9T представлен официал...
Смартфон Xiaomi Mi9T представлен официалКомпания Xiaomi официально представила смартфон Xiaomi Mi 9T, который является переименованной для междун...
Обзор Nova Drift. В духе классики...
Обзор Nova Drift. В духе классикиНам крайне часто на глаза попадаются игры, которые выглядят странно и совсем не тянут на обор, но потом п...
Самая маленькая и легкая камера моментал...
Самая маленькая и легкая камера моменталFUJIFILM объявила о запуске новой модели камер моментальной печати Instax mini LiPlay. Основным преимущес...
Samsung представила изогнутый игровой мо...
Samsung представила изогнутый игровой моВо время PC Gaming Show на E3 2019 компания Samsung представила новый изогнутый игровой монитор - CRG5. Н...


Обзор T-Force Vulcan Z (Team Group TLZRD416G3200HC16C01). Недорогая и быстрая оперативная памятьОбзор T-Force Vulcan Z (Team Group TLZRD416G3200HC16C01). Недорогая и быстрая оперативная память
Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с камерой заднего вида Обзор Dunobil Consul 7.0. Навигатор с камерой заднего вида
Обзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детекторОбзор MAGMA R5. Сигнатурный радар-детектор
Обзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией параОбзор Candy FCPS 815 XL. Электрическая независимая духовка с функцией пара
Обзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфонОбзор INOI kPhone 4G. Недорогой детский смартфон
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. ...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Band 4. Сегодня мы поговорим о новом устройстве под названием Xiaomi Mi Band 4, которое уже поступило в продажу и...
Обзор Nova Drift. В духе классики...
Обзор Nova Drift. В духе классикиНам крайне часто на глаза попадаются игры, которые выглядят странно и совсем не тянут на обор, но потом п...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670...
Предварительный обзор Sennheiser GSP 670Современные геймеры привыкли к тому, что с комфортом можно играть исключительно с наушниками проводного т...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остро...
Обзор Journey Of Life. Выживаем на остроИгры про выживание хороши тем, что вы можете зайти и попробовать себя в новой стихии, в новом амплуа. Так...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk дл...
Презентация 11 bit studios: Frostpunk длНедавно мы побывали на московской презентации от разработчика компьютерных игр 11 bit studios, где мы узн...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для ...
Предварительный обзор Zowie XL2731. Для Современные геймеры отлично понимают, что для побед в виртуальных состязаниях нужно не только хорошую реа...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшая...
Обзор Conan Unconquered. Не самая лучшаяМы стараемся рассказывать только про хорошие игры, ведь о плохих говорить просто нет желания и смысла. Но...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваром...
Обзор Cooking Simulator. Стань поваромВаша девушка не умеет готовить и не хочет учиться? Посадите ее играть в Cooking Simulator и довольно быст...
Предварительный обзор Stream Deck XL. По...
Предварительный обзор Stream Deck XL. ПоСовременный интернет полкностью покорился стримерам — людям нравится смотреть прямые трансляции, нравится...
Предварительный обзор Cooler Master Hype...
Предварительный обзор Cooler Master HypeЕсли вы собираете компьютер или планируете его немного прокачать, то советуем обратить внимание на данную...
Marshall представила портативную акустик...
Marshall представила портативную акустикКаждый готовится к лету по-своему: одни сбрасывает лишние килограммы, другие выбирают отели на морском по...
Constructor Plus — ретро-стратегия в све...
Constructor Plus — ретро-стратегия в свеНедавно мы побывали на закрытом показе игры Constructor Plus. Она представляет собой переиздание оригинал...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor