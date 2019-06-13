Официально: Google Pixel 4 будут похожи на iPhone XI

Недавно в сети появились качественные рендеры флагманских смартфонов Google Pixel 4 и Pixel 4 XL, которые еще не были представлены официально. Многих удивил квадратный блок основной камеры, подозрительно сильно похожий на утекший ранее прототип iPhone XI. Сегодня поисковый гигант опубликовал сообщение в twitter, которое подтвердило опасения некоторых пользователей – новый Pixel действительно будет похож на следующий iPhone. Пока речь идет лишь об оформлении основной камеры. Напомним, что официальная презентация iPhone XI по традиции ожидается в сентябре, а Pixel 4 должны представить в октябре.