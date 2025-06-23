Официально: HONOR MagicBook Art 14 2025 готов к выходу

Компания HONOR объявила, что официальная презентация ноутбука MagicBook Art 14 (2025) и планшета MagicPad 3 состоится 2 июля в Китае. Производитель подтвердил наличие в новом MagicBook Art 14 корпуса из магниевого сплава массой 1 кг и толщиной 1 см, экрана с пиковой яркостью с 1600 нит. MagicPad 3 получит 13,3-дюймовый экран с кадровой частотой 165 Гц, батарею ёмкостью 12450 мАч и поддержку функций искусственного интеллекта.

Напомним, что выпущенный в прошлом году Honor MagicBook Art 14 оснащается съемной веб-камерой разрешением Full HD, сенсорным 14,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 3120:2080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 700 нит, портами Thunderbolt 4, USB-C, USB-A 3.2 и HDMI 2.1, до 32 ГБ ОЗУ, твердотельным накопителем объемом 1 ТБ, процессорами Intel Core Ultra 5 или Core Ultra 7, а также шестью динамиками.