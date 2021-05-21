Официально: Honor 50 получит SoC Snapdragon 778G 5G

Компания Honor официально объявила о том, что смартфон Honor 50 получит новую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G. Официальная презентация смартфона состоится в следующем месяце. Также устройство должно получить оперативную память LPDDR5 и флеш-память UFS 3.1.

По слухам, в линейку Honor 50 войдут еще две модели: Honor 50 Pro и Honor 50 Pro+. Последнему приписывают топовый процессор Snapdragon 888, 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2К и кадровой частотой 120 Гц, тройную тыльную камеру, сдвоенную фронтальную камеру на 32 Мп и 8 Мп, батарею ёмкостью 4400 мАч, а также защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.
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