Официально: Honor 50 представят 16 июня

Компания Honor раскрыла дату официальной презентации смартфонов Honor 50 – мероприятие проведут 16 июня. При этом в Китае уже можно оформить предзаказа на Honor 50, внеся депозит в 15,5 долларов.

По предварительным данным, стандартная модель получит тройную тыльную камеру с главным модулем на 50 Мп, перископным модулем с оптическим зумом и сверхширокоугольным модулем, поддержку проводной зарядки на 66 Вт, а также новую восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 778G 5G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 642L и модемом Snapdragon X53 5G. Что до Honor 50 Pro+, то ему прочат процессор Snapdragon 888 и зарядку мощностью 100 Вт.