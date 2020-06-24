Официально: Honor X10 Max получит очень яркий дисплей

Недавно Honor объявили о том, что их грядущая новинка Honor X10 Max получит RGBW-дисплей. Сегодня китайский бренд подтвердил, что пиковая яркость экрана составит 780 кд/м2. За производство панели будет отвечать компания Japan Display (JDI).

Ранее китайский регулятор TENAA подтвердил, что смартфон будет оснащаться 7,09-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2280 пикселей, соотношением сторон 19:9, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3, платформой MediaTek Dimensity 800 5G, 6/64 и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти, батареей емкостью 4900 мАч, быстрой зарядкой на 22,5 Вт, фронтальной камерой на 8 Мп, двойной основной камерой на 48 и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев на боковой панели и предустановленной Android 10 с фирменной оболочкой Magic UI.