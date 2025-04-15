Официально: Infinix Note 50s 5G+ получит 144-Гц экран

Компания Infinix раскрыла подробности о смартфоне Infinix Note 50s 5G+, официальная презентация которого состоится уже через 3 дня. Итак, аппарат получит основную камеру с главным модулем на базе 64-Мп датчика изображения Sony IMX682 и возможностью записи видео в 4K/30 fps, селфи-камеру на 13 Мп, 6,78-дюймовый изогнутый экран AMOLED с разрешением Full HD+, кадровой частотой 144 Гц, сертификацией TÜV Low-Blue Light и защитным стеклом Gorilla Glass 5, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP64, прочность по стандарту MIL-STD-810H, корпус толщиной 7,6 мм и три расцветки. Одна из расцветок, Marine Blue, может похвастаться арома-технологией Energizing Scent-Tech.