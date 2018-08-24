Официально: Meizu 16X получит чипсет Snapdragon 710

Босс Meizu Джек Вонг неожиданно рассекретил характеристики смартфона Meizu 16X, который еще не был представлен официально. По его словам, аппарат будет очень похож на недавно представленный флагман Meizu 16. Главным отличием станет аппаратная платформа – место топового Snapdragon 845 займет более доступный, но тоже мощный Snapdragon 710. От флагмана Meizu 16X унаследует двойную основную камеру на 12+20 Мп, фронтальную камеру на 20 Мп, дизайн и сканер отпечатков пальцев, встроенный под дисплей. При этом аккумулятор получит большую емкость. Предполагается, что цена Meizu 16X составит 290-365 долларов.