Официально: Meizu 21 получит 80-Вт зарядку

Компания Meizu раскрыла подробности о флагманском смартфоне Meizu 21, официальный релиз которого запланирован на 30 ноября. Итак, аппарат получит 6,55-дюймовый OLED-экран производства Samsung с разрешением 1,5K, частотой ШИМ 1920 Гц, рамками толщиной всего 1,74 мм с четырех сторон и сертификацией SGS, свидетельствующей о фильтре синего света, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и основную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп с оптической стабилизацией изображения. Ориентировочная цена флагмана пока не раскрывается.