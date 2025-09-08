Официально: Meizu 22 готов к выходу

Компания Meizu объявила, что презентация компактного флагманского смартфона Meizu 22 состоится 15 сентября. Производитель подтвердил наличие 6,3-дюймового экрана, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, системы охлаждения с испарительной камерой площадью 4500 мм², селфи-камеры на 50-Мп сенсоре OmniVision OV50D, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (OmniVision OV50H и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископ на Sony IMX882 с OIS) и 50 Мп (сверхширик на OmniVision OV50D), корпуса массой 190 граммов и толщиной 8,15 мм, немного изогнутого 2.5D-экрана и тыльной панели с 3D-изгибом. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.

HONOR X70 получит аккумулятор на 8300 мАч…
Китайские источники раскрыли подробности о смартфоне HONOR X70, официальный релиз которого ожидается в бл…
Insta360 представила новый стабилизатор Flow 2…
Компания Insta360 анонсировала новое поколение своего доступного стабилизатора для смартфонов — Flow 2. Э…
Представлен смартфон Redmi Note 15R с АКБ на 7000 мАч…
Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 15R, главной особенностью которой ста…
HONOR X70 5G появился в продаже …
Компания HONOR выпустила в продажу на домашний китайский рынок смартфон X70 5G, который оценен от 195 дол…
Складной iPhone получит подэкранную камеру с ограничениями…
Согласно новому отчёту аналитиков, в следующем году iPhone ожидает масштабное обновление дизайна — фронта…
iPhone 17 Pro Max получит аккумулятор с металлическим покрыт…
До сентябрьской презентации Apple остаётся меньше месяца, и в сеть уже утекли внутренние изображения iPho…
Infinix NOTE 50 появился в российской продаже…
Компания Infinix дала старт российским продажам смартфонов NOTE 50, NOTE 50 Pro и NOTE 50 Pro+ 5G+. Новин…
Официально: Vivo V60 получит защиту от воды …
Компания Vivo раскрыла технические подробности о смартфоне Vivo V60, официальная презентация которого про…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor