Официально: Meizu 22 готов к выходу

Компания Meizu объявила, что презентация компактного флагманского смартфона Meizu 22 состоится 15 сентября. Производитель подтвердил наличие 6,3-дюймового экрана, топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, системы охлаждения с испарительной камерой площадью 4500 мм², селфи-камеры на 50-Мп сенсоре OmniVision OV50D, тройной тыльной камеры с модулями на 50 Мп (OmniVision OV50H и оптическая стабилизация), 50 Мп (перископ на Sony IMX882 с OIS) и 50 Мп (сверхширик на OmniVision OV50D), корпуса массой 190 граммов и толщиной 8,15 мм, немного изогнутого 2.5D-экрана и тыльной панели с 3D-изгибом. Ориентировочная цена смартфона пока не раскрывается.