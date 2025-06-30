Официально: Moto G96 5G готов к выходу

Компания Motorola объявила, что официальный релиз смартфона Moto G96 5G состоится в Индии 9 июля. Производитель подтвердил наличие 6,67-дюймового изогнутого pOLED-экрана с кадровой частотой 144 Гц и защитным стеклом Gorilla Glass 5, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графическим адаптером Adreno 710, основной камеры с главным модулем на базе 50-Мп сенсора Sony LYT-700C, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также корпуса в расцветках Ashleigh Blue, Greener Pastures, Cattleya Orchid и Dresden Blue. Ориентировочная цена устройства пока не раскрывается.