Официально: Moto X30 Pro получит 200-Мп датчик Samsung HP1

Глава мобильного подразделения Lenovo Чен Джин объявил, что смартфон Moto X30 Pro получит основную камеру с 200-Мп сенсором Samsung HP1, оптический формат которого равен 1/1,22 дюйма, а размер пикселя – 0,64 мкм. Датчик Samsung HP1 чуть больше популярного сенсора Sony IMX707 (1/1,28 дюйма), но значительно меньше дюймового датчика Sony IMX989, который стал основной камерофона Xiaomi 12S Ultra. Samsung HP1 может похвастаться поддержкой технологи ISOCELL 3.0 и технологии объединения информации из соседних пикселей. Последний позволяет делать фото разрешением 50 Мп и 12,5 Мп, размеры пикселя в которых составляют 1,28 и 2,56 мкм соответственно. Официальная презентация Moto X30 Pro состоится уже завтра, 2 августа.

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