Официально: Motorola Edge 70 Neo получит 144-Гц экран

Компания Motorola раскрыла новые подробности о смартфоне Edge 70 Neo, который будет представлен уже 24 ноября. Итак, подтверждено наличие 6,8-дюймового экрана Extreme AMOLED Super HD с разрешением 1,5K, кадровой частотой 144 Гц, пиковой яркостью 5200 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 7i, тыльной камеры с главным модулем на базе 50-Мп датчика Sony Lytia 710, 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 c максимальной частотой 2,5 ГГц и графическим адаптером Adreno 810, 6 или 8 ГБ оперативной памяти, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 45-Вт быстрой проводной и 7,5-Вт обратной проводной зарядок, защиты от воды и пыли в соответствии со степенью IP64, а также расцветок Pantone Mountain View, Grey Lilac, Milky Blue и Sage.