Официально: Nothing Phone (3a) Lite выйдет через 2 дня

Компания Nothing объявила, что официальный релиз смартфона Phone (3a) Lite состоится уже 29 октября. Судя по опубликованном тизеру, аппарат оснастят фирменной полупрозрачной тыльной панелью. Также отметим один светодиод в правом углу. Если верить данным бенчмарка Geekbench, смартфон получит однокристальную систему MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 15.

Напомним, что этим летом был выпущен Nothing Phone (3), который получил производительный чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, оперативную память LPDDR4X, флеш-память UFS 4.0, тройную основную камеру с модулями на 50 Мп (сенсор OV50H оптического формата 1/1.3 дюйма и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 114°) и 50 Мп (перископ с 3-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией), фронтальную камеру разрешением 50 Мп, светодиодную матрицу Glyph с отображением полезной информации, батарею ёмкостью 5100 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт, защиту от воды и пыли (IP68), а также стереодинамики
