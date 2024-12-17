Официально: OPPO A5 Pro готов к выходу

Компания OPPO объявила, что 24 декабря в Китае будет представлен среднебюджетный смартфон A5 Pro. Судя по тизеру, аппарат сможет похвастаться прочным корпусом и защитой от воды. Другие характеристики пока не раскрываются.

Напомним, что его предшественник в лице OPPO A3 Pro был выпущен в апреле этого года. Смартфон характеризуется 6,7-дюймовым изогнутым экраном AMOLED с кадровой частотой 120 Гц, разрешением 2412:1080 пикселей, пиковой яркостью 950 нит и стеклом Corning Gorilla Glass Victus 2, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 7050, тыльной камерой с главным модулем на базе 64-Мп датчика изображения, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, сертификацией прочности SGS Gold Label, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP69, IP68 и IP66.