Официально: OPPO F31 5G готов к выходу

Компания OPPO объявила, что официальный релиз смартфона F31 5G состоится 15 сентября в Индии. Отметим синюю и золотистую расцветки с текстурированной тыльной панелью, крупный блок основной камеры с двумя модулями и плоские рамки корпуса.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице OPPO F29 5G имеет в своем оснащении 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, оперативную память LPDDR4X, флеш-память UFS 3.1, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H-2022, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, 50-Мп основную и 16-Мп фронтальную камеры.