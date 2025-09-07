Официально: OPPO F31 5G готов к выходу

Компания OPPO объявила, что официальный релиз смартфона F31 5G состоится 15 сентября в Индии. Отметим синюю и золотистую расцветки с текстурированной тыльной панелью, крупный блок основной камеры с двумя модулями и плоские рамки корпуса.

Напомним, что модель предыдущего поколения в лице OPPO F29 5G имеет в своем оснащении 4-нанометровую платформу Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412:1080 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит, оперативную память LPDDR4X, флеш-память UFS 3.1, корпус с прочностью по стандарту MIL-STD-810H-2022, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68 и IP69, аккумулятор ёмкостью 6500 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 45 Вт, 50-Мп основную и 16-Мп фронтальную камеры.
Смартфон Ulefone Armor 29 Pro получил АКБ на 21200 мАч…
Компания Ulefone пополнила ассортимент защищенных смартфонов моделью Armor 29 Pro, которая может похваста…
Nothing Phone (3) признали неремонтопригодным …
Специалисты iFixit разобрали смартфон Nothing Phone (3), оценив его ремонтопригодность всего на 3 балла и…
Samsung Galaxy S26 получит крупный редизайн корпуса…
Samsung на протяжении многих лет придерживается узнаваемого дизайна серии Galaxy S, ограничиваясь лишь не…
Motorola Razr 60 получит уникальное исполнение…
Пользователям, которым приглянулся складной флагман Motorola Razr 60, но они считают его недостаточно эфф…
iPhone 17 получит прошлогодний процессор…
Apple готовит к своей презентации 9 сентября сразу четыре модели iPhone 17, а вместе с ними и два новых ч…
Samsung: симфония инноваций в мире смартфонов…
Samsung — имя, которое прочно ассоциируется с миром технологий и, в частности, с рынком смартфонов. Ко…
Redmi Turbo 5 получит металлическую раму корпуса …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл первые подробности о смартфоне Redmi Turbo 5, китайски…
Смартфон Itel Zeno 20 оценен в 70 долларов …
Компания Itel объявила о выпуске бюджетного смартфона Zeno 20, который базируется на восьмиядерной однокр…
Недорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30CНедорогой смартфон какой выбрать? Обзор TECNO Spark 30C
Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700Кнопочный телефон с док-станцией. Обзор Xenium X700
Обзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфонОбзор realme P3 Ultra. Заявка на лучший молодежный смартфон
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor