Официально: OPPO K14 5G готов к выходу

Компания OPPO объявила, что 9 марта в Индии будет представлен смартфон OPPO K14 5G. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 7000 мАч и поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, двух расцветок корпуса и сдвоенной основной камеры.

Стоит заметить, что почти месяц назад в Индии был выпущен смартфон с очень похожим названием – OPPO K14x 5G. Он отличается как минимум аккумулятором на 6500 мАч. Данную модель также оснастили 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1125 нит, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (монохромный датчик), 4 или 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев.