Официально: OPPO K14 5G готов к выходу

Компания OPPO объявила, что 9 марта в Индии будет представлен смартфон OPPO K14 5G. Производитель подтвердил наличие батареи ёмкостью 7000 мАч и поддержки 45-Вт быстрой проводной зарядки, двух расцветок корпуса и сдвоенной основной камеры.

Стоит заметить, что почти месяц назад в Индии был выпущен смартфон с очень похожим названием – OPPO K14x 5G. Он отличается как минимум аккумулятором на 6500 мАч. Данную модель также оснастили 6-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 6300, 6,74-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением HD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью 1125 нит, селфи-камерой на 5 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп (монохромный датчик), 4 или 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, поддержкой проводной зарядки мощностью 45 Вт и боковым сканером отпечатков пальцев.
Samsung ещё не запустила производство Exynos 2600…
Samsung, по данным инсайдеров, ещё в конце сентября получила фору в массовом выпуске своего первого проце…
iPhone 17e должны представить уже 19 февраля…
По информации, циркулирующей среди производителей чехлов и аксессуаров для устройств Apple, компания якоб…
Vivo S50 и S50 Pro Mini появились в продаже …
Несколько дней назад компания Vivo представила смартфоны Vivo S50 и S50 Pro mini, а сегодня новинки появи…
Xiaomi 17 Ultra Leica Edition вышел в новой расцветке…
Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии смартфона Xiaomi 17 Ultra Leica Edition в расцветке «Чёрн…
Xiaomi 17 Max получит батарею на 8000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Xiaomi 17 Max, который е…
OnePlus 15T получит небольшой экран …
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что уже в первом квартале следующего года компания…
Motorola Edge 70 Fusion получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный инсайдер Эван Бласс опубликовал характеристики смартфона Motorola Edge 70 Fusion, который ещ…
Смартфон Red Magic 11 Air готов к выходу …
Компания Red Magic официально объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон Magic 11…
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
TECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфонTECNO POVA 7 Neo обзор и тесты. Доступный и мощный молодежный смартфон
Обзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусеОбзор Honor X9d: «неубиваемость» в стильном корпусе
Tecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфонаTecno Spark 40 обзор и тесты доступного смартфона
realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4realme 14 5G обзор и тесты смартфона с Snapdragon 6 Gen 4
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor