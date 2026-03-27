Официально: OPPO K15 Pro+ получит АКБ на 8000 мАч

Компания OPPO раскрыла некоторые характеристики смартфонов K15 Pro и K15 Pro+, которые будут представлены уже 1 апреля. Итак, базовую модель оснастят версиями на 12/256 ГБ и 12/512 ГБ оперативной и встроенной памяти соответственно, батареей ёмкостью 7500 мАч, новым чипом Glacier Battery Energy Concentration Chip, тыльной камерой с главным модулем на 50 Мп с поддержкой оптической стабилизации, а также расцветками Cyber Wings, Origin Gray, Light Dust Pink и Golden Legend. Старшая модель будет отличаться аккумулятором ёмкостью 8000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Он выйдет в цветовых вариантах Cyber Wings, Origin Gray и Light Dust Pink.

