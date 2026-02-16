Фитнес-браслет HUAWEI Band 11 Pro показали на рендерах

Профильное издание WinFuture поделилось изображениями и подробностями о параметрах фитнес-браслета HUAWEI Band 11 Pro, который еще не был представлен официально. Утверждается, что новинку оснастят 1,62-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 482 :286 точек (плотность 347 PPI) и пиковой яркостью 2000 нит, корпусом из алюминиевого сплава или титано-алюминиевого сплава в зависимости от версии, водонепроницаемостью до 50 метров, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP67, батареей ёмкостью 300 мАч, автономностью до 14 дней, массой 14 граммов, датчиком GPS, акселерометром, гироскопом, магнитометром, оптическим пульсометром и датчиком освещённости, функциями измерения ЧСС, уровня насыщения крови кислородом и уровня стресса, фирменным приложением Huawei Health, а также черной, серебристой и золотистой расцветками. Ориентировочная цена браслета составляет 50 евро за базовый вариант.