Представлены умные часы Xiaomi Watch 5

Компания Xiaomi объявила о выпуске умных часов Watch 5, которые на дебютном китайском рынке оценены в эквивалент 285 долларов за обычную версию и 325 долларов за вариант с eSIM. Новинку оснастили корпусом из нержавеющей стали, 1,54-дюймовым AMOLED-экраном с яркостью 1500 нит, сапфировым стеклом и рамками шириной 2,6 мм, ремешками из фторэластомера, натуральной кожи и титановым браслетом, двухъядерной двухсистемной архитектурой с чипами Qualcomm Snapdragon W5 и BES2800, датчиком электромиографии (ЭМГ) для управления жестами, датчиками для измерения ЭКГ, ЧСС и SpO2, 150 спортивными режимами, функцией Super AI, автономностью до 6 дней в обычном режиме и до 18 дней в энергосберегающем.

