Официально: OnePlus 11 получит SoC Snapdragon 8 Gen 2

Компания OnePlus объявила, что её следующий флагманский смартфон OnePlus 11 первым из моделей бренда получит только что представленную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Ранее намерение выпустить смартфоны на новом процессоре подтвердили такие компании, как Xiaomi, OPPO, Vivo, iQOO, OnePlus, ZTE и Motorola.

По предварительным данным, аппарат также оснастят 6,7-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 3216:1440 пикселей и частотой обновления изображения 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 48 Мп и 32 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки на 100 Вт.
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