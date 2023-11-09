Официально: OnePlus 12 получит камеру с датчиком Sony LYT-808

Компания OnePlus объявила, что флагманский смартфон OnePlus 12 получит основную камеру Hasseblad с главным модулем на основе датчика изображения Sony LYT-808. Сенсор характеризуется разрешением 50 Мп и оптическим форматом 1/1,4 дюйма. Производитель утверждает, что LYT-808 уступает лишь дюймовым датчикам Sony. Также в состав тыльной камеры войдет перископный модуль на базе 64-Мп сенсора OmniVision OV64B оптического формата 1/2 дюйма и оптикой с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм.

Ранее OnePlus подтвердила наличие в своем флагмане топового 4-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 c максимальной частотой до 3,30 ГГц, предустановленной операционной системы Android 14 и 6,82-дюймового OLED-экрана от BOE с разрешением 2K, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.