Официально: OnePlus 13 получит защиту от воды

Компания OnePlus опубликовала новые подробности о флагманском смартфоне OnePlus 13, официальный релиз которого запланирован на 31 октября. Итак, аппарат получит самый мощный вибромотор среди Android-смартфонов – Bionic Vibration Motor Turbo. Он может похвастаться объёмом 602 мм³ и 72 типами вибрации. Также производитель подтвердил возвращение полноценной защиты от воды в соответствии со степенями IP68 и IP69. Стоит отметить, что последним флагманом OnePlus с водозащитой был OnePlus 8 Pro. Ранее стало известно о наличии 3-нанометровой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0, аккумулятора ёмкостью 6000 мАч, поддержки 100-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок.

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