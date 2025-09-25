Официально: OnePlus 15 получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5

Компания OnePlus подтвердила наличие в смартфоне OnePlus 15 топовой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 с тактовой частотой до 4,6 ГГц и дисплея с кадровой частотой 165 ГГц. Ранее сообщалось, что флагман оснастят плоским 6,78-дюймовым экраном, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 120 Вт и 50 Вт соответственно, а также основной камерой с тремя 50-Мп модулями. Также была опубликована первая фотография грядущей новинки. Официальный релиз OnePlus 15 состоится уже в следующем месяце.