Официально: OnePlus Ace 6 получит батарею на 7800 мАч

Компания OnePlus продолжает раскрывать подробности о смартфоне Ace 6, который будет представлен 27 октября. Итак, аппарат получит плоский экран с кадровой частотой в играх 165, 144, 120, 90 и 60 Гц, аккумулятор ёмкостью 7800 мАч, поддержку 120-Вт быстрой проводной зарядки, металлическую среднюю рамку корпуса, защиту от воды и пыли в соответствии со степенями IP66/68/69/69K и ультразвуковой подэкранный дактилоскопический сенсор. Также в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона. Аппарат, работающий на базе 3-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Elite (тактовая частотой до 4,32 ГГц), набирает 3050 и 9440 баллов в одноядерном и многоядерном испытаниях соответственно.