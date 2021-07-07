Официально: OnePlus Nord 2 5G получит SoC Dimensity 1200-AI

Компания OnePlus официально подтвердила разработку смартфона Nord 2 5G и раскрыла его главную особенность. Речь идет о топовой платформе MediaTek Dimensity 1200-AI с продвинутыми возможностями искусственного интеллекта. Технология AI Photo Enhancement распознает до 22 сценариев фотографий и автоматически настраивает цвет на фото. Функция AI Color Boost отвечает за преобразование стандартного контента в HDR, а технология AI Resolution Boost повышает разрешение видео до HD.

Ранее сообщалось, что смартфон получит дизайн в стиле OnePlus 9, 6,43-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройную тыльную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 32 Мп, аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, а также поддержку проводной зарядки мощностью 30 или 65 Вт.