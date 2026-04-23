Официально: OnePlus Nord CE6 получит защиту от воды

Компания OnePlus раскрыла новые подробности о среднебюджетном смартфоне Nord CE6, официальный релиз которого запланирован на 7 мая. Производитель подтвердил наличие 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графическим адаптером Adreno 722, отдельного сенсорного чипа Touch Reflex для сверхвысокой частоты отклика касаний до 3200 Гц, тыльной камерой с главным модулем на базе 50-Мп сенсора и двухосевой оптической стабилизации, селфи-камеры с автофокусом и разрешением 32 Мп, AMOLED-экрана с разрешением 1.5K, частотой обновления изображения 144 Гц, пиковой яркостью 1800 нит и PWM-регулировкой яркости с частотой 3840 Гц, стереодинамиков, прочности корпуса по стандарту MIL-STD-810H, защиты от воды и пыли в соответствии со степенями IP66, IP68, IP69 и IP69K, батареи ёмкостью 8000 мАч и поддержки 27-Вт обратной проводной зарядки.