Официально: OnePlus Turbo готов к выходу

Компания OnePlus объявила, что в ближайшее время в Китае будет представлен смартфон OnePlus Turbo. Точную дату презентации и характеристики устройства производитель не раскрыл. По данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, аппарат получит 4-нм 8-ядерную платформу Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 с тактовой частотой до 3,2 ГГц и графическим адаптером Adreno 825, 6,78-дюймовым плоским экраном с разрешением 1,5К и кадровой частотой 165 Гц, аккумулятором ёмкостью около 9000 мАч, корпусом массой 217 граммов, четырьмя версиями на 12/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/256 ГБ и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно, а также черную, серебристую и зеленую расцветки корпуса. OnePlus Turbo уже засветился в базе данных бенчмарка Geekbench, где набрал 2124 и 6880 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.