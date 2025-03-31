Официально: POCO C71 готов к выходу

Компания Xiaomi объявила, что 4 апреля в Индии будет представлен смартфон POCO C71. Производитель подтвердил наличие 6,88-дюймового экрана с разрешением HD+, кадровой частотой 120 Гц и поддержкой технологий Low Blue Light, Flicker Free и Circadian для заботы о зрении, тыльной панели с текстурированной полосой в черной, синей и золотистой расцветках, защиты от брызг и пыли в соответствии со степенью IP52, батареи ёмкостью 5200 мАч, поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт, неназванной однокристальной системы, набирающей в бенчмарке AnTuTu 300000 баллов, 6 ГБ оперативной памяти, слота для карты памяти microSD, предустановленной операционной системы Android 15 с двумя номерными обновлениями в будущем, бокового дактилоскопического сенсора, 3,5-мм гнезда для наушников и поддержки двухдиапазонного Wi-Fi.