HUAWEI Mate 80 Pro Max получил очень яркий экран

Помимо базовой и Pro-версии своих флагманов компания HUAWEI представила сегодня новый топовый смартфон Mate 80 Pro Max. Новинку оснастили цельнометаллическим корпусом, защитным стеклом Kunlun второго поколения, 6,9-дюймовым двухслойным OLED-экраном с пиковой яркостью 8000 нит, разрешением 2848:1320 точек и адаптивной кадровой частотой LTPO 1–120 Гц, фирменным чипсетом Kirin 9030 Pro, 16 ГБ ОЗУ, поддержкой спутниковой связи, основной камерой с модулями на 50 Мп (переменная диафрагма F1.4–F4.0 и оптическая стабилизация), 40 Мп (сверхширик), 50 Мп (макро-телеобъектив) и 50 Мп (супертелеобъектив с OIS), селфи-камерой разрешением 13 Мп с 3D-датчиком глубины сцены, батареей ёмкостью 6000 мАч, поддержкой 100-Вт проводной, 80-Вт беспроводной и 18-Вт обратной беспроводной зарядок, защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Смартфон оценен в Китае от 1125 долларов.