Pixel 10 Pro XL не потянул Genshin Impact

Google позиционирует Pixel 10 Pro XL как вершину собственных аппаратных и софтверных достижений, однако недавнее видео, опубликованное в сети, показало устройство в крайне невыгодном свете. На кадрах видно, как смартфон с трудом справляется с Genshin Impact — игра сопровождается постоянными фризами, мерцанием и лагами. Геймплей едва можно назвать играбельным — даже простейшие действия выполняются с заметной задержкой. Для флагмана стоимостью свыше одной тысячи долларов такое поведение непростительно — смартфон оказался ближе к смартфонам среднего или даже бюджетного уровня. Основная причина проблем — процессор Tensor G5, разработанный Google совместно с TSMC. Он сосредоточен преимущественно на задачах искусственного интеллекта и обработке изображений, а не на «сырой» производительности.

Подобный подход оправдывает себя при обычном использовании, но при серьёзной нагрузке, например в требовательных играх вроде Genshin Impact, производительность резко падает. Tensor G5 и сам Pixel 10 Pro XL заметно уступают по мощности Apple A19 Pro и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, которые обеспечивают стабильный FPS и контроль температуры даже при длительных игровых сессиях. Более того, тесты показали, что графическая производительность Tensor G5 хуже, чем у прошлогоднего Tensor G4. Настолько, что Pixel 10 Pro XL проигрывает даже пятилетнему iPhone 12 Pro Max — тот способен без труда тянуть игру, тогда как Pixel начинает троттлить уже через несколько минут.
Xiaomi 15T Pro оценили в 800 евро …
Компания Xiaomi выпустила на глобальный рынок флагманский смартфон Xiaomi 15T Pro, который основан на топ…
POCO M7 Plus 5G получит SoC Snapdragon 6s Gen 3…
Компания Xiaomi продолжает раскрывать подробности о смартфоне POCO M7 Plus 5G, официальный релиз которого…
Apple уже заказала производство складного iPhone…
По данным Nikkei Asia, Apple намерена увеличить поставки iPhone примерно на 10 процентов в 2026 году и де…
OnePlus Nord CE 5 и OnePlus Nord 5 станут доступны 14 юиля…
В основе серии OnePlus Nord CE лежит главная миссия: сделать фирменные возможности OnePlus доступными для…
Представлены беспроводные наушники Baseus BS1…
Компания Baseus пополнила ассортимент беспроводных наушников бюджетной моделью BS1, которая оценена на де…
Перейти с iPhone на Pixel 10 теперь гораздо проще…
На презентации Made by Google компания не только показала смартфоны серии Pixel 10, но и уделила особое в…
Samsung Galaxy Z Fold7 признан неремонтопригодным …
Специалисты iFixit опубликовали результаты разборки флагманского складного смартфона Samsung Galaxy Z Fol…
Представлен смартфон OPPO A6 с батареей на 7000 мАч…
Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью OPPO A6, которая основана на 6-нанометровой платфо…
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Xiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T Pro обзор и тесты смартфона
Камбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 ProКамбэк года. Обзор HUAWEI Mate 70 Pro
Honor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera ControlHonor 400 Lite обзор и тесты смартфона с кнопкой Camera Control
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor