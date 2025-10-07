Pixel 10 Pro XL не потянул Genshin Impact

Google позиционирует Pixel 10 Pro XL как вершину собственных аппаратных и софтверных достижений, однако недавнее видео, опубликованное в сети, показало устройство в крайне невыгодном свете. На кадрах видно, как смартфон с трудом справляется с Genshin Impact — игра сопровождается постоянными фризами, мерцанием и лагами. Геймплей едва можно назвать играбельным — даже простейшие действия выполняются с заметной задержкой. Для флагмана стоимостью свыше одной тысячи долларов такое поведение непростительно — смартфон оказался ближе к смартфонам среднего или даже бюджетного уровня. Основная причина проблем — процессор Tensor G5, разработанный Google совместно с TSMC. Он сосредоточен преимущественно на задачах искусственного интеллекта и обработке изображений, а не на «сырой» производительности.

Подобный подход оправдывает себя при обычном использовании, но при серьёзной нагрузке, например в требовательных играх вроде Genshin Impact, производительность резко падает. Tensor G5 и сам Pixel 10 Pro XL заметно уступают по мощности Apple A19 Pro и Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, которые обеспечивают стабильный FPS и контроль температуры даже при длительных игровых сессиях. Более того, тесты показали, что графическая производительность Tensor G5 хуже, чем у прошлогоднего Tensor G4. Настолько, что Pixel 10 Pro XL проигрывает даже пятилетнему iPhone 12 Pro Max — тот способен без труда тянуть игру, тогда как Pixel начинает троттлить уже через несколько минут.