iPhone 17 Pro получает царапины из-за плохого анодирования

Новые iPhone 17 Pro с анодированным алюминиевым корпусом привлекли внимание тем, что вокруг «плато» камеры на них легко появляются царапины. Команда iFixit разобрала смартфон и под микроскопом показала, как именно выглядит это повреждение. Инженер и профессор машиностроения Дэвид Нибур объяснил, почему царапины именно в этой зоне заметнее и сопровождаются сколами, которых не было в других местах. По его словам, дело в острой грани выступа камеры, где анодирование ложится неравномерно. Он отметил, что Apple могла бы избежать проблемы, если бы сделала переход более плавным и отказалась от резкого угла.

В iFixit добавили, что если не использовать чехол, «плато» камеры со временем почти наверняка получит повреждения. Что касается ремонтопригодности, Apple заслужила похвалу за закреплённый винтами аккумулятор, но при этом получила критику за то, что для большинства ремонтов приходится снимать экран — решения, которого компания избежала в новой модели iPhone Air. Но, безусловно, достаточно странно видеть, что компания сначала два поколения флагманов выпускала смартфоны исключительно из титана, делая упор на том, что это более прочный и надёжный материал, а теперь производитель перешёл на более мягкий алюминий и сразу же всплыли такие проблемы. Видимо, тестирование устройств сейчас проводят уже не так тщательно, как раньше, либо же производитель понимал, что проблема есть, но сознательно пошёл на этот шаг ради привлекательного дизайна.
Смартфон Infinix Hot 60i оценили в 115 долларов …
Компания Infinix пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Hot 60i, которая получила аппаратную …
Redmi K90 Pro получит продвинутую камеру …
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфонах Redmi K90 и Redmi K90 Pro…
Флагман OPPO Find X9 Ultra получит батарею на 7000 мАч…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о флагманском камерофоне OPPO…
Объявлена дата выхода смартфона Redmi 15 5G…
Компания Xiaomi объявила, что официальная презентация бюджетного смартфона Redmi 15 5G состоится в Индии …
Будущие iPhone получат технологию Tandem OLED…
Технология Tandem OLED впервые появилась у Apple в планшетах iPad Pro на базе чипа M4 и сразу принесла ма…
Motorola Edge 60 Neo показали на рендерах …
Авторитетный информатор Эван Бласс опубликовал изображения смартфона Motorola Edge 60 Neo, официальный ре…
Смартфон Vivo Y19sGT 5G оценили в 125 долларов…
Компания Vivo пополнила ассортимент бюджетных смартфонов моделью Y19sGT 5G, которая основана на 6-наномет…
Смартфон Realme P4 5G хорошо продаётся …
Компания Realme объявила, что смартфон Realme P4 5G собрал на 250% больше предварительных заказов, чем пр…
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
Redmi Note 14 4G обзор и тесты смартфонаRedmi Note 14 4G обзор и тесты смартфона
Будущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XTБудущее уже здесь. Обзор Huawei Mate XT
Скорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 ProСкорость превыше всего. Обзор камер HONOR Magic7 Pro
Обзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфоновОбзор Honor Magic 7 Pro: AI-апгрейд одного из лучших смартфонов
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor