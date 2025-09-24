iPhone 17 Pro получает царапины из-за плохого анодирования

Новые iPhone 17 Pro с анодированным алюминиевым корпусом привлекли внимание тем, что вокруг «плато» камеры на них легко появляются царапины. Команда iFixit разобрала смартфон и под микроскопом показала, как именно выглядит это повреждение. Инженер и профессор машиностроения Дэвид Нибур объяснил, почему царапины именно в этой зоне заметнее и сопровождаются сколами, которых не было в других местах. По его словам, дело в острой грани выступа камеры, где анодирование ложится неравномерно. Он отметил, что Apple могла бы избежать проблемы, если бы сделала переход более плавным и отказалась от резкого угла.

В iFixit добавили, что если не использовать чехол, «плато» камеры со временем почти наверняка получит повреждения. Что касается ремонтопригодности, Apple заслужила похвалу за закреплённый винтами аккумулятор, но при этом получила критику за то, что для большинства ремонтов приходится снимать экран — решения, которого компания избежала в новой модели iPhone Air. Но, безусловно, достаточно странно видеть, что компания сначала два поколения флагманов выпускала смартфоны исключительно из титана, делая упор на том, что это более прочный и надёжный материал, а теперь производитель перешёл на более мягкий алюминий и сразу же всплыли такие проблемы. Видимо, тестирование устройств сейчас проводят уже не так тщательно, как раньше, либо же производитель понимал, что проблема есть, но сознательно пошёл на этот шаг ради привлекательного дизайна.