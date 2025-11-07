Exynos 2600 гораздо эффективнее рассеивает тепловую энергию

Ранее сообщалось, что 2-нанометровый техпроцесс GAA от Samsung снижает утечку энергии, благодаря чему процессор Exynos 2600 демонстрирует значительное улучшение энергоэффективности по сравнению с A19 Pro в многоядерном тесте Geekbench 6. Однако даже при меньшем энергопотреблении новый процессор всё равно мог бы сильно нагреваться без надлежащего охлаждения. К счастью, по слухам, Samsung внедрила технологию Heat Pass Block, которая обеспечивает более эффективный отвод тепла. О той же технологии упоминалось и на 23-м Международном симпозиуме по упаковке микроэлектроники, где представитель компании заявил, что благодаря ей температура Exynos 2600 снижается примерно на 30%.

Кроме того, в последней утечке результатов Geekbench 6 первый 2-нанометровый процессор Samsung с архитектурой GAA показал те же показатели в одноядерном тесте, что и Apple M5, хотя многие источники усомнились в достоверности этих данных. Если же они верны, то, вероятно, именно технология Heat Pass Block помогла Exynos 2600 удерживать температуру на низком уровне, что позволило повысить частоты CPU и GPU и добиться более высоких результатов в тестах. Для понимания контекста — в нынешней архитектуре Exynos микросхема оперативной памяти DRAM размещается непосредственно на подложке самого процессора. Когда оба элемента нагружаются одновременно, это создаёт избыточное тепловыделение и ускоряет троттлинг. Технология Heat Pass Block решает эту проблему, выступая в роли миниатюрного пассивного радиатора.