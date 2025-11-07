Exynos 2600 гораздо эффективнее рассеивает тепловую энергию

Кроме того, в последней утечке результатов Geekbench 6 первый 2-нанометровый процессор Samsung с архитектурой GAA показал те же показатели в одноядерном тесте, что и Apple M5, хотя многие источники усомнились в достоверности этих данных. Если же они верны, то, вероятно, именно технология Heat Pass Block помогла Exynos 2600 удерживать температуру на низком уровне, что позволило повысить частоты CPU и GPU и добиться более высоких результатов в тестах. Для понимания контекста — в нынешней архитектуре Exynos микросхема оперативной памяти DRAM размещается непосредственно на подложке самого процессора. Когда оба элемента нагружаются одновременно, это создаёт избыточное тепловыделение и ускоряет троттлинг. Технология Heat Pass Block решает эту проблему, выступая в роли миниатюрного пассивного радиатора.