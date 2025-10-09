Флагман iQOO 15 получил дату выхода

Компания iQOO объявила, что официальная презентация флагманского смартфона iQOO 15 состоится 20 октября. В тот же день новинка появится в продаже на домашнем китайском рынке. Производитель также опубликовал изображения грядущей новинки, где она запечатлена в расцветках Soaring Cloud Edition, Legend Edition, Wilderness Edition и Track Edition. Что касается технических параметров, уже подтверждено наличие топового 3-нанометрового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, фирменного сопроцессора Q3, 6,85-дюймового дисплея производства Samsung с разрешением 2K и кадровой частотой 144 Гц, батареи ёмкостью 7000 мАч, поддержки 100-Вт проводной и беспроводной зарядок.