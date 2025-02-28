Официально: POCO M7 5G получит огромный экран

Компания Xiaomi опубликовала тизеры еще не представленного официально смартфона POCO M7 5G, раскрывающие его дизайн и основные характеристики. Итак, аппарат получит 6,88-дюймовый экран с кадровой частотой 120 Гц, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой и модемом 5G, два номерных обновления операционной системы Android и четыре года обновлений безопасности, основную камеру с 50-Мп главным датчиком Sony, селфи-камеру разрешением 8 Мп, батарею ёмкостью 5160 мАч, поддержку 18-Вт проводной быстрой зарядки, автономностью до 13 дней в режиме ожидания, защиту от влаги и пыли в соответствии со степенью IP52, а также расцветки корпуса Ocean Blue, Mint Green и Satin Black. Ориентировочная цена смартфона составляет 115 долларов.