Официально: POCO M8 5G получит 6,83-дюймовый экран

Компания Xiaomi раскрыла некоторые параметры смартфонов POCO M8 5G и POCO M8 Pro 5G, которые будут представлены уже 8 января. Итак, POCO M8 Pro 5G получит 6,83-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1,5K и пиковой яркостью 3200 нит, 4-нанометровую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, батарею ёмкостью 6500 мАч, основную камеру с 50-Мп главным модулем на базе датчика Light Fusion 800 с оптической стабилизацией, защиту от воды и пыли в соответствии со степенью IP68 и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2.

В случае с POCO M8 5G, подтверждено наличие 6,77-дюймового AMOLED-дисплея с частотой обновления изображения 120 Гц и яркостью до 3200 нит, платформы Snapdragon 6 Gen 3, АКБ на 5520 мАч, поддержки 45-Вт зарядки, корпуса толщиной 7,55 мм и 50-Мп тыльной камеры. Смартфоны также оснастят конфигурацией с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.
